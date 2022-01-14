У Литві подали позов проти Горбачова через штурм телецентру 30 років тому

Шість громадян Литви подали позов проти першого президента СРСР Михайла Горбачова через події у Вільнюсі 11-13 січня 1991 року. 13 січня цивільний позов передали до Вільнюського окружного суду.

Горбачова звинувачують у тому, що він, як верховний головнокомандувач ЗС СРСР, не завадив міжнародному злочину проти литовців.

В інформаційній службі Литовського національного радіо та телебачення уточнили, що позов подали родичі чотирьох загиблих у подіях 13 січня 1991 року – Відаса Мацюлявічюса, Альгімантаса Пятраса Каволюкаса, Віргініюса Друскіса, Аполінараса Юозаса Повілайтіса.

— Дуже важливо, щоб особи, відповідальні за військові злочини та злочини перед людяністю, були притягнуті до відповідальності, – зазначив адвокат потерпілої сторони Міндаугас Гядейкіс.

Що сталося у Вільнюсі 11-13 січня 1991 року?

Спершу 11 березня 1990 року Верховна рада Литви оголосила про відновлення незалежності республіки.

У січні 1991 року у Литві розпочалися акції протесту. Туди переправили бійців радянських спецпідрозділів. У ніч проти 13 січня колона радянської бронетехніки вирушила до центру Вільнюса. Під час штурму телецентру загинуло 14 людей, ще понад 600 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

За статтями про злочини проти людяності та військові злочини було засуджено 67 колишніх радянських солдатів та офіцерів. Зокрема у 2019 році засудили 94-річного колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова.

Більшість фігурантів було засуджено заочно, оскільки Росія та Білорусь відмовилися їх видати.

Джерело: LRT