Війська Великої Британії спрямують для допомоги в захисті країн Східної Європи, якщо Росія вторгнеться до України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

– Ми намагатимемося сприяти будь-якому новому розгортанню сил НАТО, щоб захистити наших союзників у Європі, – запевнив він.

Прем’єр-міністр Великої Британії уточнив, що “загроза грубої сили, яку застосовують могутні нації, щоб залякати розумних людей та змусити їх поступитися абсолютно неприйнятним вимогам, не є новою”.

– Ми не можемо дозволити Путіну повірити, що він зможе заволодіти бодай найменшим шматочком України, – сказав Борис Джонсон.

Разом із тим, прем’єр-міністр Великої Британії уточнив, що спрямування британських солдатів до самої України не є “імовірною перспективою”, тому що остання не є членом НАТО.

На його переконання, допомога в навчанні та оборонне озброєння від Великої Британії були кращими варіантами.

За словами Бориса Джонсона, Велика Британія та інші країни НАТО вважають дипломатичні переговори з Росією, щоб “переконати її уникнути пастки початку жахливої ​​війни”, пріоритетними.

24 січня НАТО заявило про рішення збільшити військову присутність у Східній Європі.

Союзники переводять сили в стан готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання сил Північноатлантичного альянсу в Східній Європі.

25 січня у Львівській області розпочалися військові навчання із застосування нових протитанкових комплексів NLAW, які Україні передала Велика Британія.