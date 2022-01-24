НАТО збільшує військову присутність у Східній Європі через загрозу вторгнення РФ в Україну

Північноатлантичний альянс вирішив збільшити військову присутність у Східній Європі через загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

У заяві йдеться, що союзники переводять сили в стан готовності і направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання НАТО у Східній Європі. Це рішення зумовлене тим, що РФ продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні та навколо неї.

Відомо, що Данія відправить фрегат у Балтійське море і планує відправити до Литви чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні.

Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція заявила, що готова перекинути до Румунії війська під командуванням НАТО. Нідерланди з квітня відправлять до Болгарії два винищувачі F-35 для підтримки діяльності НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні, а також переведуть один корабель та наземні підрозділи до резерву для сил реагування НАТО.

Зі свого боку Сполучені Штати також чітко дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, зокрема шляхом посилення східної частини Альянсу та зміцнення колективної оборони.

Нещодавно генсек також заявив, що у разі нового вторгнення Росії НАТО допоможе Україні реалізувати власне право на самозахист. За його словами, Північноатлантичний альянс планує зробити це за рахунок військово-технічної підтримки.

Джерело: НАТО