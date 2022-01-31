Новим послом США в Україні може стати Бріджит Брінк. Як повідомляють західні ЗМІ з посиланням на власні джерела, адміністрація президента США Джо Байдена обговорює саме її кандидатуру.

Наразі Бріджит Брінк є послом у Словаччині. Вона обіймає цю посаду з 2019 року. Раніше працювала у Раді національної безпеки США та в аванпостах у Сербії, Узбекистані та Грузії.

За інформацією американського видання Bloomberg, рішення про її призначення ще не остаточне. Але джерела стверджують, що Джо Байден готовий висунути саме кандидатуру Брін з огляду на її досвід роботи у Східній Європі та на тлі зростання напруженості з боку Росії.

Кандидатуру посла має офіційно затвердити сенат. Наразі США в Україні представляє тимчасово повірена Крістіна Квін.

Про те, що президент США Джо Байден планує призначити на посаду посла Сполучених Штатів в Україні високопоставленого професійного дипломата Бріджит Брінк, американські ЗМІ повідомляють вже не вперше.

Бріджит Брінк має ступінь бакалавра політичних наук. Також вона закінчила дві магістратури у сфері міжнародних відносин та політичної теорії у престижній Лондонській школі економіки.

Окрім англійської, володіє сербською, російською, а також базовою французькою та грузинською мовами. Більше про те, що відомо про Бріджит Брінк, – читайте у нашому матеріалі.

Фото: U.S. Embassy Slovakia