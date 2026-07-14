Атака на Солоницівку Харківської області: серед постраждалих — дитина
Шестеро людей постраждали внаслідок атаки на Солоницівку Харківської області сьогодні вночі.
Про це після опівночі 14 липня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака на Солоницівку сьогодні вночі: що відомо
Атака на Солоницівку сьогодні вночі була із застосування безпілотників.
Відразу після ворожого удару стало відомо про постраждалу 11-річну дитину.
Медики після обстеження діагностували в неї гостру реакцію на стрес.
Уже за 20 хвилин кількість постраждалих унаслідок атаки на Солоницівку зросла до шести.
За попередньою інформацією, гостра реакція на стрес — у щонайменше трьох.
Про стан решти постраждалих наразі не повідомляли.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 602-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.