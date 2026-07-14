Шестеро людей постраждали внаслідок атаки на Солоницівку Харківської області сьогодні вночі.

Про це після опівночі 14 липня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Солоницівку сьогодні вночі: що відомо

Атака на Солоницівку сьогодні вночі була із застосування безпілотників.

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Відразу після ворожого удару стало відомо про постраждалу 11-річну дитину.

Медики після обстеження діагностували в неї гостру реакцію на стрес.

Уже за 20 хвилин кількість постраждалих унаслідок атаки на Солоницівку зросла до шести.

За попередньою інформацією, гостра реакція на стрес — у щонайменше трьох.

Про стан решти постраждалих наразі не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 602-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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