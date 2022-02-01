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Факти / Україна / Політика

Джонсон прибув до Києва для переговорів із Зеленським

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Літак із прем’єром Британії приземлився в аеропорту Бориспіль.

— Лечу до Києва сьогодні, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжить обстоювати суверенітет України перед лицем тих, хто прагне його зруйнувати, – написав Джонсон на сторінці у Twitter перед вильотом.

Як повідомлялося, зустріч Зеленського та Джонсона з представниками ЗМІ розпочнеться о 19.00 у Маріїнському палаці Києва.

Про візит Джонсона до України стало відомо напередодні.

Головна тема його зустрічі з Зеленським та іншими високопосадовцями – безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця тощо.

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