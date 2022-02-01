Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Літак із прем’єром Британії приземлився в аеропорту Бориспіль.

— Лечу до Києва сьогодні, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжить обстоювати суверенітет України перед лицем тих, хто прагне його зруйнувати, – написав Джонсон на сторінці у Twitter перед вильотом.

Travelling to Kyiv today to meet President @ZelenskyyUa for talks. As a friend and a democratic partner, the UK will continue to uphold Ukraine’s sovereignty in the face of those who seek to destroy it. pic.twitter.com/qmKBmNJhhx — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 1, 2022

Як повідомлялося, зустріч Зеленського та Джонсона з представниками ЗМІ розпочнеться о 19.00 у Маріїнському палаці Києва.

Про візит Джонсона до України стало відомо напередодні.

Головна тема його зустрічі з Зеленським та іншими високопосадовцями – безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця тощо.