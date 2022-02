Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Літак із прем’єром Британії приземлився в аеропорту Бориспіль.

Travelling to Kyiv today to meet President @ZelenskyyUa for talks.

As a friend and a democratic partner, the UK will continue to uphold Ukraine’s sovereignty in the face of those who seek to destroy it. pic.twitter.com/qmKBmNJhhx

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 1, 2022