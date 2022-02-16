Вторгнення Росії в Україну буде рішенням, яке буде зроблено лише через вибір РФ.

Про це заявив під час виступу у Білому домі заявив президент США Джо Байден.

– Громадяни Росії, ви не є нашими ворогами. І я не вірю, що ви бажаєте кривавої та руйнівної війни з Україною. Країни з населенням, що мають такий тісний зв’язок між родинами, культурами та історією. 77 років тому ми пліч-о-пліч з вами боролись у найгіршій світовій війні. І якщо Друга світова війна була необхідністю, то війна Росії проти України є питанням вибору, – сказав президент США.