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Байден звернувся до росіян: я не вірю, що ви хочете кривавої війни з Україною

Ілля Нежигай редактор стрічки
Джо Байден - 46 президент США

Вторгнення Росії в Україну буде рішенням, яке буде зроблено лише через вибір РФ.

Про це заявив під час виступу у Білому домі заявив президент США Джо Байден.

– Громадяни Росії, ви не є нашими ворогами. І я не вірю, що ви бажаєте кривавої та руйнівної війни з Україною. Країни з населенням, що мають такий тісний зв’язок між родинами, культурами та історією. 77 років тому ми пліч-о-пліч з вами боролись у найгіршій світовій війні. І якщо Друга світова війна була необхідністю, то війна Росії проти України є питанням вибору, – сказав президент США.

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Джерело: White House

Фото: Getty Images

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