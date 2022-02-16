Сполучені Штати та Північноатлантичний альянс не планують розміщувати ракети в Україні.

Про це під час виступу щодо безпекової ситуації навколо України заявив президент США Джо Байден.

– Сполучені Штати та НАТО не є загрозою для Росії. Україна не є загрозою для Росії. США та НАТО не мають ракет в Україні, як і не маємо таких планів – розміщувати їх там (в Україні, – Ред.). Ми не цілимось в населення Росії. Ми також не хочемо дестабілізувати Росію. Хочу сказати громадянам Росії: ви не є нашим ворогами, – сказав Джо Байден.

Джо Байден також заявив, що США не можуть підтвердити відведення російських військ від кордонів України, а у прикордонній території знаходиться понад 150 тис. військових.

Перед цим, 15 лютого, в Міноборони РФ заявили, що почали відведення частини військ від українського кордону та одночасно, що продовжать основні навчання на низці напрямків.

Тоді глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відведення військ спочатку треба дійсно побачити, а потім вже вірити подібним заявам.