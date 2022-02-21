Кремлю потрібен привід для війни: реакція Естонії на плани РФ визнати “ЛДНР”

Рішення РФ про визнання так званих ЛНР та ДНР “незалежними” було б серйозною ескалацією з боку Кремля та грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України, вважає прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За її словами, це рішення також покладе край Мінським угодам.

– Сказавши ні політичному рішенню на основі Мінських угод, Кремль зачиняє двері для дипломатії та створює привід для війни, – додала Каллас.

Decision to recognise Donetsk and Luhansk oblasts of #Ukraine as independent would be a serious escalation by Kremlin. It would be a clear and grave violation of international law and the territorial integrity of Ukraine????????. Donetsk and Luhansk are and will be part of Ukraine. 1/2 — Kaja Kallas (@kajakallas) February 21, 2022

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також засудив плани РФ щодо визнання терористичних організацій на окупованих територіях українського Донбасу. Про це він заявив Володимиру Путіну під час телефонної розмови з російським президентом.

Німецький політик також наголосив на тому, що визнання фейкових республік суперечило б Мінським угодам.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Росію не визнавати незалежність “ЛДНР”.

Президент РФ Володимир Путін сказав, що сьоогодні ухвалить рішення щодо визнання “незалежності” так званих ЛНР та ДНР за підсумками засідання Радбезу.