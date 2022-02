Кремлю потрібен привід для війни: реакція Естонії на плани РФ визнати “ЛДНР”

Рішення РФ про визнання так званих ЛНР та ДНР “незалежними” було б серйозною ескалацією з боку Кремля та грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України, вважає прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За її словами, це рішення також покладе край Мінським угодам.

Decision to recognise Donetsk and Luhansk oblasts of #Ukraine as independent would be a serious escalation by Kremlin. It would be a clear and grave violation of international law and the territorial integrity of Ukraine????????. Donetsk and Luhansk are and will be part of Ukraine. 1/2

