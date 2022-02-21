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Кремлю потрібен привід для війни: реакція Естонії на плани РФ визнати “ЛДНР”

Валентина Летяк редакторка стрічки
Кремль

Рішення РФ про визнання так званих ЛНР та ДНР “незалежними” було б серйозною ескалацією з боку Кремля та грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України, вважає прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За її словами, це рішення також покладе край Мінським угодам.

– Сказавши ні політичному рішенню на основі Мінських угод, Кремль зачиняє двері для дипломатії та створює привід для війни, – додала Каллас.

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також засудив плани РФ щодо визнання терористичних організацій на окупованих територіях українського Донбасу. Про це він заявив Володимиру Путіну під час телефонної розмови з російським президентом.

Німецький політик також наголосив на тому, що визнання фейкових республік суперечило б Мінським угодам.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Росію не визнавати незалежність “ЛДНР”.

Президент РФ Володимир Путін сказав, що сьоогодні ухвалить рішення щодо визнання “незалежності” так званих ЛНР та ДНР за підсумками засідання Радбезу.

Фото: Depositphotos

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