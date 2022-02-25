Німеччина готова переглянути своє рішення щодо відключення Росії від SWIFT

Уряд Німеччини готовий переглянути рішення щодо відключення Росії від SWIFT.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Представник німецького уряду раніше заявляв, що відключення Росії із SWIFT буде технічно складно організувати, а такий крок вплине на транзакції для ФРН та німецьких підприємств у Росії.

Пізніше на зустрічі в Парижі міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що ФРН готові переглянути своє рішення.

– Ми відкриті (до відключення РФ від SWIFT. – Ред.), але всі повинні знати, що ви робите, – сказав він.

Раніше Німеччина була однією з країн, яка виступала проти такого обмеження Росії.

Увечері 25 лютого глава МЗС Німеччини Аналлена Бербок розповіла про позицію ФРН щодо того, чому вони не хочуть діяти рішуче та відключити Росію від міжбанківської системи.

– У ці хвилини, в ці години емоції зашкалюють, і слова, такі як відключення від SWIFT, звучать дуже різко. Але в цей момент ми всупереч усьому… маємо зберігати голову холодною. Важливо, щоб ми запроваджували санкції, які цілеспрямовано діятимуть на систему влади, а не лише голосно звучати, – сказала вона.

Глава МЗС ФРН заявила, що країни Заходу раніше мали негативний досвід із відключенням Ірану від SWIFT, коли цей крок призвів до неможливості фінансувати гуманітарні проєкти за кордоном.

Аналена Бербок пояснила позицію Німеччини, підкріпивши аргументом про російських бабусь.

– Якщо, наприклад, онука живе в країнах Європи, і в неї буде бажання переказати гроші своїй бабусі, нехай це звучить неістотно, але вона не зможе зробити переказ (грошей. – Ред.). У той же час ті, хто зараз несе відповідальність за пролиття крові, зможуть переводити кошти, і, попри це, проводити свої фінансові операції… Тому на даний момент, я наголошую, на сьогодні, ми вносимо до списку лише великі банки, – сказала голова МЗС ФРН.

Через позицію Берліна щодо відключення Росії від SWIFT Верховна Рада України зареєструвала петицію із закликом до уряду ФРН, щоб російська фінансова система була виключена від міжбанківських операцій SWIFT у всьому світі.