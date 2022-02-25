Рада створила петицію з вимогою до Німеччини про відключення Росії від Swift

Верховна Рада ініціювала петицію до уряду Німеччини, який не пропустив рішення про відключення Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів Swift.

– Друзі, це петиція до уряду Німеччини, який не пропустив рішення про відключення РФ від Swift. Підписувати можуть не тільки резиденти Німеччини, поширюйте, – зазначила очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк.

Петиція до уряду Німеччини про відключення Росії від Swift доступна на офіційному сайті OpenPetition, на якому збирають голоси за рішення або ініціативи.

Крім того, уряд України вимагає закрити небо над Києвом та Чорнобильською АЕС. У столиці періодично можна почути сигнал повітряної тривоги, жителів міста закликають ховатися в укриття або бомбосховища.

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що війна в Україні продовжується, а російсько-окупаційні війська не планують відступати. Збройні сили України захищають мирних жителів від наступу найманців Російської Федерації.