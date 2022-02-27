Європейський союз повністю закриває свій повітряний простір для Росії. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 27 лютого, під час брифінгу.

Заборона поширюється на всі літаки, які належать Росії, контролюються або там зареєстровані.

— Вони не зможуть здійснювати посадку, зліт в небо або перетинати простір ЄС. Зокрема приватні літаки олігархів, – заявила фон дер Ляєн.