Європейський союз повністю закриває свій повітряний простір для Росії. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 27 лютого, під час брифінгу.

Заборона поширюється на всі літаки, які належать Росії, контролюються або там зареєстровані.

— Вони не зможуть здійснювати посадку, зліт в небо або перетинати простір ЄС. Зокрема приватні літаки олігархів, – заявила фон дер Ляєн.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.

They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.

Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022