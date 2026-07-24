У мережі оприлюднили кадри пуску української ракети FP-5 Фламінго, яка завдала удару по військовому заводу Авітек у російському Кірові. Це підприємство входить до концерну Алмаз-Антей та виробляє компоненти для російських ракет і систем ППО.

Про це повідомили на сторінці компанії-виробника FP-5 Fire Point.

Атака Фламінго на завод Авітек у Кірові: що відомо

На кадрах зафіксовано момент старту ракети, після чого вона вражає територію машинобудівного підприємства Авітек, яке є одним із важливих об’єктів російського військово-промислового комплексу.

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За інформацією Defence Express, завод входить до структури концерну ВКО Алмаз-Антей та спеціалізується на виробництві авіаційних комплектуючих, зенітних керованих ракет, ракет-мішеней, катапультних крісел і низки інших систем військового призначення.

Також підприємство було залучене до виробництва зенітних ракетних комплексів Тор і постачало компоненти для двигунів крилатих ракет Х-101 та Х-59М2/Х-59М2А. Крім того, на Авітеку виготовляли, ремонтували та модернізували катапультні крісла К-36ДМ, які встановлюються на російські винищувачі Су-34 і Су-57.

Ураження цього підприємства раніше підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Сили оборони завдали удару по заводу, який виробляє компоненти для російських ракет.

Нагадаємо, вранці 24 липня жителі Кірова Кіровської області РФ почули потужні вибухи.

Згідно з аналізом Telegram-каналу Astra кадрів від очевидців, атаковано Вятське машинобудівне підприємство Авітек.

Фото: скріншот відео генерального конструктора компанії і співвласника Fire Point Дениса Штілермана

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