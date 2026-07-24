Американський актор Джонні Депп повертається у велике кіно після тривалої перерви. У мережі з’явився перший трейлер похмурої екранізації класичної повісті Чарльза Діккенса Різдвяна пісня, яка отримала назву Ебенізер (Ebenezer).

Вийшов трейлер нової Різдвяної пісні з Джонні Деппом

Режисером нової адаптації виступив Ті Вест (Maxxxine, Перл), а виробництвом займається кіностудія Paramount Pictures. Прем’єру стрічки в кінотеатрах заплановано на 13 листопада.

Трейлер розпочинається з відсилання до самого Деппа як Майстра невдах, після чого актор у ролі Ебенізера Скруджа промовляє: Добре повернутися.

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Нова екранізація обіцяє бути значно похмурішою за попередні адаптації історії 1843 року про скнару Скруджа, який шукає моральної спокути після зустрічі з духами Різдва. Слоган картини наголошує: Ім’я, яке ви знаєте. Історія, яку ви не знаєте.

У фільмі зібрався потужний акторський склад:

Джонні Депп — Ебенізер Скрудж;

Ієн Маккеллен — Марлі;

Андреа Райзборо — Привид минулого Різдва;

Руперт Ґрінт — Боб Кретчит;

Дейзі Рідлі — Емілі Кретчіт;

Сем Клафлін — Фред.

Велике повернення Деппа на екрани

Роль Ебенізера Скруджа стала першою появою Деппа у великому голлівудському кінопроєкті за понад сім років — з часів фільмів Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда (2018) та В очікуванні варварів (2019).

Колега по знімальному майданчику Ієн Маккеллен раніше поділився враженнями від співпраці з актором, зазначивши, що той перебуває у “надзвичайно гарній формі, життєрадісний, кумедний і серйозний одночасно”.

Відомо, що наступним проєктом Деппа стане трилер Day Drinker, де його партнеркою по сцені буде Пенелопа Крус (прем’єра запланована на 2027 рік).

Фото: скриншот з трейлера

Джерело : People

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