Джонні Депп у ролі Скруджа: вийшов перший трейлер екранізації Різдвяної пісні
- Вийшов трейлер нової Різдвяної пісні з Джонні Деппом.
- Це перша кіноробота актора за сім років.
- Прем'єру стрічки в кінотеатрах заплановано на 13 листопада.
Американський актор Джонні Депп повертається у велике кіно після тривалої перерви. У мережі з’явився перший трейлер похмурої екранізації класичної повісті Чарльза Діккенса Різдвяна пісня, яка отримала назву Ебенізер (Ebenezer).
Вийшов трейлер нової Різдвяної пісні з Джонні Деппом
Режисером нової адаптації виступив Ті Вест (Maxxxine, Перл), а виробництвом займається кіностудія Paramount Pictures. Прем’єру стрічки в кінотеатрах заплановано на 13 листопада.
Трейлер розпочинається з відсилання до самого Деппа як Майстра невдах, після чого актор у ролі Ебенізера Скруджа промовляє: Добре повернутися.
Нова екранізація обіцяє бути значно похмурішою за попередні адаптації історії 1843 року про скнару Скруджа, який шукає моральної спокути після зустрічі з духами Різдва. Слоган картини наголошує: Ім’я, яке ви знаєте. Історія, яку ви не знаєте.
У фільмі зібрався потужний акторський склад:
- Джонні Депп — Ебенізер Скрудж;
- Ієн Маккеллен — Марлі;
- Андреа Райзборо — Привид минулого Різдва;
- Руперт Ґрінт — Боб Кретчит;
- Дейзі Рідлі — Емілі Кретчіт;
- Сем Клафлін — Фред.
Велике повернення Деппа на екрани
Роль Ебенізера Скруджа стала першою появою Деппа у великому голлівудському кінопроєкті за понад сім років — з часів фільмів Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда (2018) та В очікуванні варварів (2019).
Колега по знімальному майданчику Ієн Маккеллен раніше поділився враженнями від співпраці з актором, зазначивши, що той перебуває у “надзвичайно гарній формі, життєрадісний, кумедний і серйозний одночасно”.
Відомо, що наступним проєктом Деппа стане трилер Day Drinker, де його партнеркою по сцені буде Пенелопа Крус (прем’єра запланована на 2027 рік).
Фото: скриншот з трейлера