Європейські країни продовжують закривати свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Відповідне рішення сьогодні ухвалили Австрія, Фінляндія, Ірландія та Ісландія.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що уряд закриває повітряний простір Ірландії для всіх російських літаків у відповідь на вторгнення країни в Україну.

Shocking Russian attacks on Ukraine overnight. #Ireland will move to shut off Irish Airspace to all Russian Aircraft. We encourage other EU partners to do the same. We also support new wide-ranging sanctions to be agreed today at EU FAC & new assistance package for #Ukraine. https://t.co/tL7UriHsah

— Simon Coveney (@simoncoveney) February 27, 2022