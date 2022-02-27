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Ще чотири країни ухвалили рішення закрити своє небо для російських літаків

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
аерофлот

Європейські країни продовжують закривати свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Відповідне рішення сьогодні ухвалили Австрія, Фінляндія, Ірландія та Ісландія.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що уряд закриває повітряний простір Ірландії для всіх російських літаків у відповідь на вторгнення країни в Україну.

— Ірландія перекриє повітряний простір Ірландії для всіх російських літаків. Ми заохочуємо інших партнерів ЄС зробити те ж саме, – сказав він.

Австрія теж підтримує блокування авіапростору для РФ.

— Ми вже вжили всіх необхідних запобіжних заходів. Після цього рішення Австрія негайно закриє свій повітряний простір для всіх російських літаків, – написала в Twitter глава профільного міністерства Австрії Леонора Гевсслер.

Міністр транспорту та зв’язку Фінляндії Тімо Харакка також повідомив про закриття повітряного простору для російських літаків.

— Фінляндія готується закрити повітряний простір для російського повітряного руху.

Також підтвердила закриття авіапростору для росіян й глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір.

— Ісландія вирішила закрити свій повітряний простір для російського повітряного руху на знак солідарності з Україною

Раніше про закриття свого авіапростору для російських суден повідомили такі країни: Велика Британія, Естонія, Латвія, Литва, Словенія, Румунія, Болгарія, Польща, Чехія.

Фото: Unsplash

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