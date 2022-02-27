Європейські країни продовжують закривати свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Відповідне рішення сьогодні ухвалили Австрія, Фінляндія, Ірландія та Ісландія.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що уряд закриває повітряний простір Ірландії для всіх російських літаків у відповідь на вторгнення країни в Україну.

— Ірландія перекриє повітряний простір Ірландії для всіх російських літаків. Ми заохочуємо інших партнерів ЄС зробити те ж саме, – сказав він.

Shocking Russian attacks on Ukraine overnight. #Ireland will move to shut off Irish Airspace to all Russian Aircraft. We encourage other EU partners to do the same. We also support new wide-ranging sanctions to be agreed today at EU FAC & new assistance package for #Ukraine. https://t.co/tL7UriHsah — Simon Coveney (@simoncoveney) February 27, 2022

Австрія теж підтримує блокування авіапростору для РФ.

— Ми вже вжили всіх необхідних запобіжних заходів. Після цього рішення Австрія негайно закриє свій повітряний простір для всіх російських літаків, – написала в Twitter глава профільного міністерства Австрії Леонора Гевсслер.

Wir haben bereits alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Österreich wird seinen Luftraum nach der Entscheidung umgehend für alle russischen Flugzeuge sperren. (2/2) — Leonore Gewessler (@lgewessler) February 27, 2022

Міністр транспорту та зв’язку Фінляндії Тімо Харакка також повідомив про закриття повітряного простору для російських літаків.

— Фінляндія готується закрити повітряний простір для російського повітряного руху.

Suomi valmistautuu ilmatilan sulkemiseen venäläiseltä lentoliikenteeltä. — Timo Harakka (@TimoHarakka) February 26, 2022

Також підтвердила закриття авіапростору для росіян й глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір.

— Ісландія вирішила закрити свій повітряний простір для російського повітряного руху на знак солідарності з Україною

Iceland has decided to close its airspace to Russian air traffic, in solidarity with #Ukraine — Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir (@thordiskolbrun) February 27, 2022

Раніше про закриття свого авіапростору для російських суден повідомили такі країни: Велика Британія, Естонія, Латвія, Литва, Словенія, Румунія, Болгарія, Польща, Чехія.