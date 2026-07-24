Російські війська протягом доби масовано атакували Чернігівську область ударними безпілотниками.

Внаслідок удару по об’єкту енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися понад 100 тис. абонентів.

Про це повідомили в АТ Чернігівобленерго.

Зараз дивляться

Атака на Чернігівщину 24 липня: що відомо

За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, протягом доби російські війська завдали ударів по кількох громадах області, застосовуючи FPV-дрони та ударні безпілотники.

Одним із найсерйозніших наслідків атаки стало ураження об’єкта енергетичної інфраструктури.

У АТ Чернігівобленерго повідомили, що через влучання в енергооб’єкт без електропостачання залишилися близько 150 тис. абонентів Чернігівського району та міста Чернігова. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, під атакою FPV-дронів опинилася Семенівка. У місті зафіксували влучання, а внаслідок одного з вибухів постраждав 30-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Новгород-Сіверській громаді росіяни атакували населені пункти дронами типу Молнія та Герань. Через обстріли в одному із сіл пошкоджено приватний будинок, в іншому згорів мікроавтобус, ще в одному — виникла пожежа господарської будівлі.

Напередодні ввечері ударний безпілотник атакував автозаправну станцію в Мені, де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Уранці 24 липня вибухи також пролунали в Радичеві Понорницької громади. Внаслідок удару загорівся приватний пансіонат, який зазнав значних руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.