У Чернігові та районі близько 150 тис. абонентів залишилися без світла після удару РФ
- Росія вдарила по енергооб'єкту на Чернігівщині.
- Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Російські війська протягом доби масовано атакували Чернігівську область ударними безпілотниками.
Внаслідок удару по об’єкту енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися понад 100 тис. абонентів.
Про це повідомили в АТ Чернігівобленерго.
Атака на Чернігівщину 24 липня: що відомо
За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, протягом доби російські війська завдали ударів по кількох громадах області, застосовуючи FPV-дрони та ударні безпілотники.
Одним із найсерйозніших наслідків атаки стало ураження об’єкта енергетичної інфраструктури.
У АТ Чернігівобленерго повідомили, що через влучання в енергооб’єкт без електропостачання залишилися близько 150 тис. абонентів Чернігівського району та міста Чернігова. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.
Крім того, під атакою FPV-дронів опинилася Семенівка. У місті зафіксували влучання, а внаслідок одного з вибухів постраждав 30-річний чоловік, якого госпіталізували.
У Новгород-Сіверській громаді росіяни атакували населені пункти дронами типу Молнія та Герань. Через обстріли в одному із сіл пошкоджено приватний будинок, в іншому згорів мікроавтобус, ще в одному — виникла пожежа господарської будівлі.
Напередодні ввечері ударний безпілотник атакував автозаправну станцію в Мені, де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
Уранці 24 липня вибухи також пролунали в Радичеві Понорницької громади. Внаслідок удару загорівся приватний пансіонат, який зазнав значних руйнувань.
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