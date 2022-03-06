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Росія вчиняє воєнні злочини на території України – Блінкен

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США отримали дуже переконливі повідомлення про навмисні атаки РФ проти цивільних жителів України, що є воєнним злочином.

В інтерв’ю CNN Блінкен зазначив, що вони документують всі докази скоєння воєнних злочинів Росією.

– Ми бачили дуже надійні повідомлення про навмисні атаки проти цивільних, що є військовим злочином. Ми бачили дуже надійні повідомлення щодо використання конкретної зброї. Зараз ми все це документуємо, збираємо все, вивчаємо, щоб переконатись, що відповідні організації та інституції розслідували, чи були скоєні воєнні злочини, – заявив Держсекретар США.

Раніше ми писали, що українці створили відкритий фотоархів російських злочинів. На платформі Google Drive збирають фотодокази втрат, злочинів російських окупантів та полонених за часи військового вторгнення Росії на територію України.

Архів доступний за посиланням. Ініціатори проекту закликають українців і громадян інших країн користуватись фотоархівом, щоб показувати росіянам злочини їх військових, а також жалюгідність російської армії і полонених.

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Фото: Getty Images

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