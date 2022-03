Росія вчиняє воєнні злочини на території України – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США отримали дуже переконливі повідомлення про навмисні атаки РФ проти цивільних жителів України, що є воєнним злочином.

В інтерв’ю CNN Блінкен зазначив, що вони документують всі докази скоєння воєнних злочинів Росією.

– Ми бачили дуже надійні повідомлення про навмисні атаки проти цивільних, що є військовим злочином. Ми бачили дуже надійні повідомлення щодо використання конкретної зброї. Зараз ми все це документуємо, збираємо все, вивчаємо, щоб переконатись, що відповідні організації та інституції розслідували, чи були скоєні воєнні злочини, – заявив Держсекретар США.

Blinken tells CNN the US is investigating and documenting reports of Russian attacks on Ukrainian civilians that could constitute war crimes.

pic.twitter.com/thHq8oEsJ5

— Mike Walker (@New_Narrative) March 6, 2022