Джонсон заявив, що Європа не зможе зупинити експорт нафти і газу з РФ

Країни Євросоюзу неспроможні зупинити споживання російського газу і нафти.

Про це 7 березня заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спільної пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади.

Британський прем’єр також підкреслив, що його країна не є настільки залежною від нафти і газу РФ, на відміну від решти європейських держав.

WATCH LIVE: Press conference on Ukraine with Prime Minister Mark Rutte @MinPres and Prime Minister @JustinTrudeau https://t.co/DYH0K5ghR2

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022