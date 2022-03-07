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Джонсон заявив, що Європа не зможе зупинити експорт нафти і газу з РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Джонсон заявив, що Європа не зможе зупинити експорт нафти і газу з РФ

Країни Євросоюзу неспроможні зупинити споживання російського газу і нафти.

Про це 7 березня заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спільної пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади.

– Ми маємо розуміти, що неможливо за одну ніч позбутися залежності від нафти і газу, навіть від російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі, – пояснив Борис Джонсон.

Британський прем’єр також підкреслив, що його країна не є настільки залежною від нафти і газу РФ, на відміну від решти європейських держав.

За його словами, рух до поступової відмови від російських нафти і газу є пріоритетним завданням на тлі війни РФ з Україною.

– Має бути перехідний період, ми повинні шукати постачальника і шукати заміну, – додав Борис Джонсон.

Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що відмова від купівлі та споживання російського газу і нафти може вдарити не лише по економіці Європи, а й по Україні зокрема.

Тож офіційний Амстердам підтримав думку канцлера Німеччини: напередодні Олаф Шольц заявив, що постачання нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи.

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