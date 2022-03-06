Борис Джонсон підготував план щодо війни в Україні

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон викладе план дій із шести пунктів щодо російсько-української війни під час зустрічей з лідерами Канади, Нідерландів та Центральної Європи наступного тижня.

Джонсон збирається сказати своїм колегам, що вони мають об’єднатися відповідно до його плану, щоб гарантувати, що президент Росії Володимир Путін зазнає невдачі у своїх амбіціях, згідно з прес-релізом Даунінг-стріт у суботу.

Путін повинен зазнати невдачі, і це повинно стати провалом у цьому акті агресії. Недостатньо висловити нашу підтримку на основі правил міжнародного порядку — ми повинні захиститись від постійних спроб переписати правила військовою силою. – йдеться у повідомленні.

План закликає країни мобілізувати міжнародну гуманітарну коаліцію для України, підтримати Україну у її зусиллях із забезпечення власної самооборони та максимально посилити економічний тиск на путінську Росію.

План також закликає партнерів Великобританії запобігти повзучій нормалізації того, що Росія робить в Україні, використати дипломатичні шляхи для деескалації, але тільки на основі повної участі законного уряду України та розпочати швидку кампанію щодо зміцнення безпеки та стійкості в євроатлантичному регіоні.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до українців.