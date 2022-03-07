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Росія задіяла 95% своїх бойових потужностей на території України – Пентагон

Ілля Нежигай редактор стрічки
Пентагон

Росія направила 95% своєї військової потужності до України.

Про це в коментарі журналістам заявив неназваний високопоставлений представник оборонного ведомства США.

Представник Пентагону додав, що з 24 лютого Росія випустила загалом 600 ракет по українських містах. Він додав, що Російська Федерація направила на територію України близько 95% своєї бойової потужності.

За словами чиновника, у неділю США спостерігали бої у Херсоні та Миколаєві, а російські війська все ще намагаються оточити Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

– Але ці спроби наштовхуються на сильне опір українців, що замедлює російський наступ, – пише видання.

У відомстві наразі не можуть повідомити, наскільки просунулась масивна російська колона, що йде з півночі на Київ. Наприкінці минулого тижня вона знаходилася приблизно за 25 кілометрів від центру столиці.

Чиновник також сказав, що США не спостерігали десантних операцій поблизу Одеси та не вважають їх неминучими.

Представник Пентагону не зміг підтвердити повідомлення про те, що росіяни відкрили вогонь протестувальникам у Києві або порушили угоду про припинення вогню, щоб забезпечити гуманітарні коридори.

Він також не зміг підтвердити повідомлення про те, що росіяни закликають резервістів.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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