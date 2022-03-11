Українські військові знищили командувача російсько-окупаційної армії Андрія Колеснікова. Зараз не відомо, як саме загинув генерал-майор.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

– Хороша новина: сьогодні став “двохсотим” командувач 29-ї армії Східного військового округу (СВО) генерал-майор Андрій Колесніков, – написав Геращенко.

Втрати РФ у війні проти України

За весь час війни в України російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат. Українська армія знищила та поранила понад 12 тис. найманців Російської Федерації, крім того, до 700 осіб потрапили у полон.

Наші військові знищили 1 165 бойових броньованих машин, 558 одиниць автомобільної техніки, 353 ворожі танки та 125 гармат.