Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ / Світові новини

Українські захисники знищили командувача російських військ Колеснікова

Юля Захарченко редакторка стрічки
Українські захисники знищили командувача російських військ Колеснікова

Українські військові знищили командувача російсько-окупаційної армії Андрія Колеснікова. Зараз не відомо, як саме загинув генерал-майор.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

– Хороша новина: сьогодні став “двохсотим” командувач 29-ї армії Східного військового округу (СВО) генерал-майор Андрій Колесніков, – написав Геращенко.

Втрати РФ у війні проти України

За весь час війни в України російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат. Українська армія знищила та поранила понад 12 тис. найманців Російської Федерації, крім того, до 700 осіб потрапили у полон.

Наші військові знищили 1 165 бойових броньованих машин, 558 одиниць автомобільної техніки, 353 ворожі танки та 125 гармат.

Читайте
В Ізюмі не можуть евакуювати мирних жителів через запеклі бої

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка