Європейська комісія обіцяє якомога швидше підготувати офіційний висновок щодо готовності України отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це перед початком засідання глав МЗС ЄС у понеділок, 21 березня, заявив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї.

