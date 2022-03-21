Європейська комісія обіцяє якомога швидше підготувати офіційний висновок щодо готовності України отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це перед початком засідання глав МЗС ЄС у понеділок, 21 березня, заявив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї.

— ЄС продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо, – написав Варгеї на своїй сторінці у Twitter.

At #EU Foreign Ministers meeting #FAC for @EU_Commission today: #EU continues to stand by #Ukraine & its people, delivering assistance. And we started working on delivering an opinion on the basis of the application for membership for #Ukraine. We will work as fast as we can. pic.twitter.com/XnoRkHkurq — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 21, 2022

Раніше Верховна Рада України звернулись до президента Єврокомісії та голови Європарламенту з проханням пришвидшити процедуру отримання Україною повноправного членства в ЄС.

— Переконливо просимо Вас сприяти швидкому отриманню позитивного висновку Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата як початкового кроку до прискореного проходження процедури отримання повноправного членства в Європейському Союзі, яке прокладатиме шлях для рішення Ради Європи розпочати попередні переговори з Україною, – йдеться у зверненні.

Керівники українського парламенту, голови депутатських фракцій і груп переконані, що рішення ЄС про невідкладний вступ України стане ключовим чинником стримування російської агресії та винагородою українському народові у його боротьбі за свободу, демократію та європейські цінності.

Голова партії Слуга народу Олена Шуляк зазначає, що понад 86% українців вітають євроінтеграцію і вірять, що Україна найближчим часом стане членом ЄС.

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. 18 березня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, коли ЄК надасть висновок щодо заявки України на членство в Євросоюзі.