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Факти / Україна / Політика

Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде за кілька місяців

Валентина Летяк редакторка стрічки
Україна-ЄС

Президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив, коли ЄК надасть висновок щодо заявки України на членство в Євросоюзі.

– Мав предметну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети, – написав глава держави у Twitter.

 

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з Володимиром Зеленським заявила, що Євросоюз незмінно підтримуватиме Україну.

За її словами, європейський шлях України вже розпочався і Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом.

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

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Фото: Depositphotos

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