Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде за кілька місяців

Президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив, коли ЄК надасть висновок щодо заявки України на членство в Євросоюзі.

– Мав предметну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети, – написав глава держави у Twitter.

Мав предметну розмову з Президентом ЄК @vonderleyen. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в #ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з Володимиром Зеленським заявила, що Євросоюз незмінно підтримуватиме Україну.

За її словами, європейський шлях України вже розпочався і Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом.

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.