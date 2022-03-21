Європейський Союз планує збільшити військову допомогу Україні на закупівлю озброєння до €1 млрд.

Про це сьогодні розповіла міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі. Сьогодні там мають відбутися консультації міністрів оборони та голів МЗС країн Євросоюзу.

У коментарі журналістам Бербок підтвердила, що на зустрічі в Брюсселі має бути ухвалено політичне рішення про збільшення вдвічі фінансування поставок зброї та боєприпасів Україні з боку ЄС (тобто з €500 млн до €1 млрд).

– Україна потребує додаткових озброєнь, і ми, з боку Німеччини, підтримуємо це, – заявила Бербок.

Вона запевнила, що уряд Німеччини сприятиме якнайшвидшій купівлі та доставці зброї Україні від німецьких виробників.

– Ми вже про це дбаємо, щоб якщо треба буде купувати (озброєння, – Ред.) у німецьких виробників, то це могло відбутися якомога швидше, – наголосила Бербок.

Водночас вона відмовилася коментувати деталі поставок зброї Україні з міркувань безпеки (на фоні погроз з боку РФ бомбардувати шляхи таких поставок).

– Не можна говорити про це публічно, тому що це питання життя та смерті, – зазначила очільниця МЗС Німеччини.

Як відомо, до повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Берлін всіляко блокував поставки зброї нашій державі.

Коментуючи війну в Україні та бомбардування українських міст військами РФ, Бербок наголосила, що це воєнні злочини.

– Коли ми бачимо, як посилюються бомбардування саме цивільної інфраструктури, цілком свідомі бомбардування лікарень, театрів, де відомо, що всередині сховалися цивільні люди, сім’ї. Щодо цього ухвалюватимуть рішення суди, але для мене це чітко й однозначно воєнні злочини, – заявила вона.

Бербок також запевнила, що Берлін зараз шукає альтернативних постачальників нафти та газу, замість РФ (щоб позбутися в майбутньому залежності від російських енергоносіїв).

– Ми наголошуємо, що переріжемо всі шляхи, які у нас є з РФ, щоб ізолювати російський уряд і російського президента на всіх каналах, – повідомила міністр.

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Нещодавно збільшення військової допомоги Україні також анонсував високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Він розповідав, що планується збільшити допомогу з €500 млн до €1 млрд.

Подвоїти військову підтримку України повинен Європейський фонд миру (European Peace Facility) – це інструмент ЄС, який покриває фінансування у військовій або оборонній сферах.

Наприкінці лютого в Євросоюзі ухвалили рішення надати летальне озброєння Україні на €450 млн та нелетальну допомогу (паливо, захисне обладнання) на €50 млн. Тоді Боррель наголошував, що ЄС вперше в історії профінансує закупівлі та постачання летальної зброї третій країні.

Боррель також розповідав, що країни Євросоюзу погодили надання нашій державі бойових літаків. Проте Україна їх так і не отримала.

Джерело: Die Welt, Die Zeit, Deutsche Welle