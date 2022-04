В Іспанії конфіскували яхту російського мільярдера вартістю $90 млн

Американська влада вилучила в Іспанії 77-метрову яхту, яка належала російському мільярдеру Віктору Вексельбергу. Її конфіскували у рамках нових санкцій проти близького оточення президента Росії Володимира Путіна за розпочату війну в Україні.

Яхта Вексельберга вартістю близько $90 млн перебувала у порту на іспанських Балеарських островах. Генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про конфіскацію судна, оскільки Америка та союзники намагаються покарати прихильників Кремля за повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

April 4, 2022