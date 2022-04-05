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В Іспанії конфіскували яхту російського мільярдера вартістю $90 млн

Юля Захарченко редакторка стрічки
В Іспанії конфіскували яхту російського мільярдера вартістю $90 млн

Американська влада вилучила в Іспанії 77-метрову яхту, яка належала російському мільярдеру Віктору Вексельбергу. Її конфіскували у рамках нових санкцій проти близького оточення президента Росії Володимира Путіна за розпочату війну в Україні.

Яхта Вексельберга вартістю близько $90 млн перебувала у порту на іспанських Балеарських островах. Генеральний прокурор США Меррік Гарленд оголосив про конфіскацію судна, оскільки Америка та союзники намагаються покарати прихильників Кремля за повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

– Наша спецгрупа вперше захопила актив, що належить особі під санкціями, яка має тісні зв’язки з російським режимом. Він не буде останнім. Разом з нашими міжнародними партнерами ми зробимо все можливе, щоб притягнути до відповідальності будь-яку особу, чиї злочинні дії дають змогу російському уряду продовжувати несправедливу війну, – йдеться у письмовій заяві генерального прокурора США.

Чиновники стверджують, що Вексельберг продовжував здійснювати платежі через американські банки за підтримку та обслуговування яхти Tango.

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Усі активи Вексельберга у США заморожені, американським компаніям заборонено вести бізнес з його компаніями. За даними Мінфіну, чиста вартість його активів перевищує $6 млрд.

США готуються розширити фінансову атаку на російських олігархів, щоб заморозити мільярди фінансів союзників Путіна за повномасштабну війну в Україну.

Президент Байден оголосив про санкції на активи російських мільярдерів, близьких до Путіна. Штрафні обмеження наклали на Вексельберга та засновану ним компанію Renova Group після отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії.

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Джерело: The Washington Post

Фото: Pexels

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