Регламентний комітет Палати представників США підтримав законопроєкт про ленд-ліз для України.

– 62-й день Україна тримається твердо у жорстокій та аморальній війні Росії. Світ із жахом спостерігав за незаконними діями Путіна, які руйнують українські громади, заповнені мирними жителями, – заявив конгресмен Палати представників США Джим Макговерн.

Він зазначив, що Україні варто допомогти у боротьбі з насильницькою війною Росії.

– S. 3522 упорядковує нинішні повноваження президента для укладання договорів ленд-лізу безпосередньо з Україною та надання військової техніки, необхідної для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення. Наш законопроєкт вимагає, щоб адміністрація Байдена встановила пришвидшені процедури доставки обладнання для оборони українців. Я сподіваюся, що цей важливий закон отримає сильне двопартійне голосування, – зазначив Джим Макговерн.

1/ Right now, Rules Committee is meeting to consider S. 3522: the Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022. pic.twitter.com/8jtYYRxXRp

— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) April 27, 2022