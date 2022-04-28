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Регламентний комітет Палати представників США підтримав закон про ленд-ліз для України

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Регламентний комітет Палати представників США підтримав закон про ленд-ліз для України

Регламентний комітет Палати представників США підтримав законопроєкт про ленд-ліз для України.

– 62-й день Україна тримається твердо у жорстокій та аморальній війні Росії. Світ із жахом спостерігав за незаконними діями Путіна, які руйнують українські громади, заповнені мирними жителями, – заявив конгресмен Палати представників США Джим Макговерн.

Він зазначив, що Україні варто допомогти у боротьбі з насильницькою війною Росії.

– S. 3522 упорядковує нинішні повноваження президента для укладання договорів ленд-лізу безпосередньо з Україною та надання військової техніки, необхідної для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення. Наш законопроєкт вимагає, щоб адміністрація Байдена встановила пришвидшені процедури доставки обладнання для оборони українців. Я сподіваюся, що цей важливий закон отримає сильне двопартійне голосування, – зазначив Джим Макговерн.

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