Атестація медпрацівників 2025: коли проводиться та кого стосується

Під час дії воєнного стану атестація медпрацівників не проводиться, проте це не означає, що не потрібно накопичувати безперервний професійний розвиток (БПР).

З якого моменту діють нові правила нарахування БПР та що відомо про зміни у порядку проведення атестації працівників сфери охорони здоров’я — читайте на Фактах ICTV.

Атестація медпрацівників 2025: основні зміни

Міністерство юстиції України затвердило новий порядок проведення атестації працівників сфери охорони здоров’я.

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Наказом МОЗ запроваджується оновлена модель атестації, також передбачається відновлення атестації працівників сфери охорони здоров’я через шість місяців із дня припинення або скасування воєнного стану.

Якщо термін дії чинного сертифіката спеціаліста або посвідчення про присвоєну кваліфікаційну категорію завершився під час дії воєнного стану, їхня чинність автоматично продовжується.

Атестація медпрацівників проводитиметься за новими правилами. Зокрема, замість п’яти окремих документів у сфері охорони здоров’я, які існували раніше, буде запроваджено уніфіковану номенклатуру спеціальностей і єдиний порядок атестації, що охоплюватиме всіх медичних працівників, зокрема:

лікарів;

медичних сестер;

фармацевтів;

фахівців із фізичної реабілітації;

фахівців із вищою немедичною освітою, які працюють у цій галузі.

Також уперше запроваджується уніфікований Сертифікат про професійну кваліфікацію, який підтверджує рівень фахової підготовки й залишається чинним протягом усього періоду професійної діяльності спеціаліста.

Хто проводить чергову атестацію медпрацівників за новими правилами

Одним із головних нововведень стало те, що чергова атестація фахівців сфери охорони здоров’я проводитиметься безпосередньо за місцем їхньої роботи, у закладах охорони здоров’я, а не в обласних або центральних атестаційних комісіях, як було раніше.

Атестація відбуватиметься раз на п’ять років та слугуватиме підтвердженням проходження безперервного професійного розвитку (БПР).

Відділ кадрів самостійно ініціює атестацію, тому медичним працівникам не потрібно подавати жодних заяв, за винятком випадків, коли людина прагне підвищити свою професійну кваліфікацію.

У таких випадках необхідно подати заяву та супровідні документи до 1 березня або 1 вересня, залежно від дати завершення дії сертифіката.

Як часто проводиться атестація у медзакладах

Процедура проходитиме двічі на рік, у квітні та жовтні, охоплюючи тих працівників, у яких протягом відповідного півріччя спливає чинність сертифіката.

Оновлений порядок також включає положення про позачергову атестацію, яку ініціює комісія, створена за наказом керівника закладу охорони здоров’я у разі порушення працівником своїх посадових обов’язків або неналежного виконання професійних функцій.

За результатами такої перевірки медичного працівника можуть направити на стажування або проходження відновлювального курсу.

Окрім цього, проходження програми відновлення професійної діяльності є обов’язковим для фахівців, які не провадили медичну практику понад три роки, а також для осіб, які були позбавлені права на професійну діяльність за рішенням суду.

Варто зазначити, що особисте освітнє портфоліо та облік безперервного професійного розвитку (БПР) тепер поширюються не тільки на лікарів, а й на всіх працівників медичної галузі.

Коли почнеться атестація медпрацівників за новими правилами

Ведення обліку стартує протягом 10 робочих днів з моменту набуття чинності нового наказу, а перша щорічна перевірка портфоліо з накопиченими балами БПР відбудеться вже у 2026 році.

З 1 липня 2025 року кількість балів БПР нараховуватимуть згідно з новими критеріями, викладеними у додатку 6 до чинного Порядку атестації медпрацівників.

Нагадуємо, що до 30 червня 2025 року річна кількість балів БПР визначалася за критеріями, вказаними в додатку 4 до Порядку атестації лікарів (наказ МОЗ № 446 від 22 лютого 2019 року).

Мінімальний обсяг БПР за рік становить 50 балів для лікарів, фармацевтів та інших фахівців з вищою освітою, а для медсестер, асистентів фармацевтів та молодших спеціалістів — 30 балів.

Фахівці у сфері охорони здоров’я, які були призначені на посади до 6 червня 2022 року, мають змогу й надалі працювати за своєю спеціальністю та проходити атестацію, за умови що назва їхньої посади узгоджується з вимогами професійного стандарту або довідника кваліфікаційних характеристик.

Якщо ж назва посади не відповідає цим нормативним джерелам, працівника мають перевести на іншу посаду — ту, що відповідає офіційно затвердженим назвам професій, з обов’язковим урахуванням вимог до освіти та післядипломної підготовки.

Трудовий стаж за фахом для лікарів, провізорів та інших медичних або фармацевтичних працівників зараховується згідно з додатком 5 до чинного Порядку атестації.

Наявна професійна кваліфікація зберігається до завершення визначеного п’ятирічного періоду з моменту попередньої атестації. Після цього фахівець зможе підтвердити або підвищити свою кваліфікацію під час чергової атестації відповідно до нової посади чи професійної назви.

Джерело : МОЗ

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