Путін вибачився перед прем’єром Ізраїлю за слова Лаврова, але Кремль про це мовчить

Президент країни-агресора Володимир Путін вибачився за слова очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про євреїв та Гітлера перед прем’єр-міністром Ізраїля Нафталі Беннетом. Канцелярія голови ізраїльського уряду повідомила, що це відбулося під час телефонного дзвінка.

Водночас, у пресслужбі Кремля за підсумками телефонного дзвінка з Беннетом про вибачення не йдеться.

1 травня Лавров в інтерв’ю італійському Mediaset заявив, що фюрер Третього Рейху Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найбільш запеклі антисеміти, як правило, євреї. В Ізраїлі обурені такими заявами.

Очільник ізраїльського МЗС Яір Лапід після цього сказав, що російський уряд має вибачитися перед Ізраїлем та єврейським народом за слова міністра.

У соціальній мережі Twitter глава українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Лавров має публічно вибачитися перед усіма євреями за свої слова.

Israeli FM @yairlapid and I are both outraged by FM Lavrov’s antisemitic remarks. I emphasized that antisemitism has a long track record among Russian elites. The only way out for FM Lavrov is to publicly apologize before Jews around the world. Antisemitism can not be tolerated.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 5, 2022