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Путін вибачився перед прем’єром Ізраїлю за слова Лаврова, але Кремль про це мовчить

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
сєргєй лавров

Президент країни-агресора Володимир Путін вибачився за слова очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про євреїв та Гітлера перед прем’єр-міністром Ізраїля Нафталі Беннетом. Канцелярія голови ізраїльського уряду повідомила, що це відбулося під час телефонного дзвінка.

Водночас, у пресслужбі Кремля за підсумками телефонного дзвінка з Беннетом про вибачення не йдеться.

1 травня Лавров в інтерв’ю італійському Mediaset заявив, що фюрер Третього Рейху Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найбільш запеклі антисеміти, як правило, євреї. В Ізраїлі обурені такими заявами.

Очільник ізраїльського МЗС Яір Лапід після цього сказав, що російський уряд має вибачитися перед Ізраїлем та єврейським народом за слова міністра.

У соціальній мережі Twitter глава українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Лавров має публічно вибачитися перед усіма євреями за свої слова.

— Ми з главою ізраїльської дипломатії Яіром Лапідом обидва обурені антисемітськими заявами російського міністра. Я наголосив: антисемітизм серед російських еліт має давню історію. Єдиний вихід для Лаврова — публічно вибачитися перед усіма євреями. Антисемітизм не може толеруватися, – зазначив Кулеба.

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Висловлювання Лаврова засудив очільник МЗС Франції Жан Ів Ле Дріан, назвавши “огидною історичною маніпуляцією”.

А в уряді Німеччини коментарі Лаврова щодо євреїв назвали “абсурдною” пропагандою.

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Джерело: Уряд Ізраїлю

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Фото: Depositphotos

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