Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час інтерв’ю італійської телекомпанії Mediaset заявив, що президент Володимир Зеленський не може використати те, що він єврей, як аргумент, що він не може бути нацистом, оскільки Адольф Гітлер також мав єврейську кров.

– Він (президент Зеленський, – Ред.) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. У сім’ї не без виродка, як у нас кажуть, – заявив Лавров.

Ця заява викликала бурхливу реакцію в України та Ізраїлю. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у себе в Twitter, що міністру Сергію Лаврову не вдалося приховати антисемітизм, який глибоко укорінився в головах російських еліт.

– Його огидні коментарі образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу, – наголосив Кулеба.

Він зазначив також, що у ширшому розумінні слова російського міністра закордонних справ демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

Водночас, міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова “непробачні, обурливі і є грубою історичною помилкою”. Він додав, що чекає від Лаврова вибачень, а також – що викликає посла РФ у МЗС за поясненнями.

– Сказати, що Гітлер був євреєм, однаково, що сказати, що євреї вбивали самі себе. Нацисти переслідували євреїв, лише нацисти були нацистами, тільки нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу, – написав він у Twitter.