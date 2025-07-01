A$AP Rocky натякнув на стать третьої дитини з Ріанною: Це вона
Під час премʼєри мультфільму Смурфи у Бельгії репер A$AP Rocky, здається, випадково розкрив стать майбутньої дитини, на яку він чекає зі співачкою Ріанною. Це сталося під час інтервʼю.
A$AP Rocky натякнув на стать третьої дитини
Журналіст Entertainment Tonight, вочевидь, вирішив розкрити родинну таємницю, побачивши, що 36-річний музикант тримає в руках мʼяку іграшку у вигляді Смурфетки. До слова, саме цю героїню озвучила Ріанна у новій анімаційній стрічці.
– Це та дівчинка, на яку ви чекали? – спитав репортер.
— Саме так, чоловіче. Саме так, – відповів A$AP Rocky.
Після цього він підняв та показав іграшку, додавши: “Ось вона. Розумієш, про що я?”.
Хоч як не наполягав журналіст, репер відхилився від прямої відповіді, а лише посміхнувся та відвернувся. Цього було достатньо, щоби його слова викликали хвилю обговорень у мережі. Користувачі вирішили, що A$AP Rocky таки розкрив стать дитини.
– Це точно дівчинка! – пишуть у коментарях.
Скільки дітей у Ріанни та A$AP Rocky
Зіркова пара разом з 2020 року. Вони вже виховують двох синів – трирічного RZA Athelston та Riot Rose, якому скоро виповниться два.
У травні 2025-го під час виходу на червону доріжку Met Gala Ріанна вперше показала округлий животик – так світ дізнався про її третю вагітність.
Минулого року артистка сказала в інтервʼю, що готова народжувати стільки, “скільки Бог захоче”, і зізналася, що мріє про дочку, але не проти й ще одного хлопчика.