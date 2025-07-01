A$AP Rocky натякнув на стать третьої дитини з Ріанною: Це вона

Під час премʼєри мультфільму Смурфи у Бельгії репер A$AP Rocky, здається, випадково розкрив стать майбутньої дитини, на яку він чекає зі співачкою Ріанною. Це сталося під час інтервʼю.

A$AP Rocky натякнув на стать третьої дитини

Журналіст Entertainment Tonight, вочевидь, вирішив розкрити родинну таємницю, побачивши, що 36-річний музикант тримає в руках мʼяку іграшку у вигляді Смурфетки. До слова, саме цю героїню озвучила Ріанна у новій анімаційній стрічці.

– Це та дівчинка, на яку ви чекали? – спитав репортер. — Саме так, чоловіче. Саме так, – відповів A$AP Rocky.

Після цього він підняв та показав іграшку, додавши: “Ось вона. Розумієш, про що я?”.

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Хоч як не наполягав журналіст, репер відхилився від прямої відповіді, а лише посміхнувся та відвернувся. Цього було достатньо, щоби його слова викликали хвилю обговорень у мережі. Користувачі вирішили, що A$AP Rocky таки розкрив стать дитини.

– Це точно дівчинка! – пишуть у коментарях.

Скільки дітей у Ріанни та A$AP Rocky

Зіркова пара разом з 2020 року. Вони вже виховують двох синів – трирічного RZA Athelston та Riot Rose, якому скоро виповниться два.

У травні 2025-го під час виходу на червону доріжку Met Gala Ріанна вперше показала округлий животик – так світ дізнався про її третю вагітність.

Минулого року артистка сказала в інтервʼю, що готова народжувати стільки, “скільки Бог захоче”, і зізналася, що мріє про дочку, але не проти й ще одного хлопчика.

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