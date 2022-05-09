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Посла Росії у Варшаві облили червоною фарбою під крики “фашисти”

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
російського посла облили фарбою у Варшаві

У Варшаві (Польща) посла Російської Федерації Сергія Андрєєва облили червоною фарбою. Інцидент стався, коли він намагався покласти вінок на цвинтарі радянських солдатів у польській столиці.

Газета Wyborcza повідомляє, що російському дипломату довелося покинути місце в супроводі поліції.

Відео інциденту з Андрєєвим біля пам’ятника полеглим у Другій світовій війні радянським солдатам опублікували низка видань та користувачів у соціальних мережах.

Окрім того, що російського посла облили фарбою, учасники акції скандували на його адресу слово фашисти.

Відомо також, що українська громада провела антивоєнну акцію біля мавзолею.

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7 травня мерія Варшави повідомила про заборону росіянам святкувати День перемоги 9 травня у столиці. Міський голова польської столиці Рафал Тшасковські наголосив, що жодна польська державна установа не має брати участі в ініціативі російського посольства.

Він закликав негайно заборонити таку ініціативу: Я не даю згоди на проведення агресором свята у Варшаві.

До цього повідомлялося, що посольство Росії звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі для підтримки у святкуванні Дня перемоги у Варшаві.

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Джерело: Wyborcza

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