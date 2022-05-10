У День перемоги над нацизмом, 9 травня, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Цей крок вже назвали історичним моментом.

Адже востаннє програму ленд-лізу діяла під час Другої світової війни. Очікується, що цей документ прискорить передачу в Україну важливого військового озброєння та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини.

Що західні ЗМІ пишуть про ленд-ліз для України та його значення – читайте в матеріалі.

Агентство AP зазначає, що цим кроком Вашингтон хотів показати єдиний фронт проти російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Видання пише, що новий закон значною мірою має символічний характер. Він є відповіддю президенту Росії Володимиру Путіну, який скористався Днем ​​перемоги, щоб об’єднати свій народ на підтримку вторгнення.

Тим часом The New York Times називає закон про ленд-ліз є історичним відлунням.

Зараз дивляться

– Президент Франклін Рузвельт спочатку підписав закон про ленд-ліз у 1941 році, щоб допомогти британцям відбити нацистську агресію у Другій світовій війні, а пізніше він був розширений, щоб допомогти також іншим союзникам, включаючи Радянський Союз. Тепер же Москва опиниться по інший бік каналу озброєнь, оскільки зброю та техніку відправлятимуть не російським солдатам, а тим, хто з ними воює, – пише видання.

Також The New York Times звертає увагу на символічність дати підписання документа. Адже це відбулося саме в той день, коли Росія святкувала 77-му річницю перемоги союзниками нацистської Німеччини, чому частково сприяв початковий закон про ленд-ліз.

The Washington Post акцентує на тому, що закон про ленд-ліз проголосували у Сенаті одноголосно, а в Палаті представників його підтримали 417 конгресменів. Видання пише, що це рідкісний і переконливий вияв двопартійної підтримки.

Також The Washington Post прогнозує, що Палата представників та Сенат можуть ухвалити рішення про затвердження додаткової допомоги Україні у розмірі щонайменше $33 млрд вже найближчими тижнями.

У CNN нагадали, що під час публічного підписання документа Джо Байден сам наголосив на символічності дати. Крім того, телеканал нагадав, що автори закону про ленд-ліз вважають його сигналом європейським та іншим союзникам США.