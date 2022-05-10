Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 76 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>416 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

США хотіли показати єдиний фронт проти вторгнення РФ: західні ЗМІ про ленд-ліз для України

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
США хотіли показати єдиний фронт проти вторгнення РФ: західні ЗМІ про ленд-ліз для України

У День перемоги над нацизмом, 9 травня, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Цей крок вже назвали історичним моментом.

Адже востаннє програму ленд-лізу діяла під час Другої світової війни. Очікується, що цей документ прискорить передачу в Україну важливого військового озброєння та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини.

Що західні ЗМІ пишуть про ленд-ліз для України та його значення – читайте в матеріалі.

Агентство AP зазначає, що цим кроком Вашингтон хотів показати єдиний фронт проти російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Видання пише, що новий закон значною мірою має символічний характер. Він є відповіддю президенту Росії Володимиру Путіну, який скористався Днем ​​перемоги, щоб об’єднати свій народ на підтримку вторгнення.

Тим часом The New York Times називає закон про ленд-ліз є історичним відлунням.

Зараз дивляться

– Президент Франклін Рузвельт спочатку підписав закон про ленд-ліз у 1941 році, щоб допомогти британцям відбити нацистську агресію у Другій світовій війні, а пізніше він був розширений, щоб допомогти також іншим союзникам, включаючи Радянський Союз. Тепер же Москва опиниться по інший бік каналу озброєнь, оскільки зброю та техніку відправлятимуть не російським солдатам, а тим, хто з ними воює, – пише видання.

Також The New York Times звертає увагу на символічність дати підписання документа. Адже це відбулося саме в той день, коли Росія святкувала 77-му річницю перемоги союзниками нацистської Німеччини, чому частково сприяв початковий закон про ленд-ліз.

Читайте
Як американський ленд-ліз озброїв СРСР проти фашизму і чому історія повторюється

The Washington Post акцентує на тому, що закон про ленд-ліз проголосували у Сенаті одноголосно, а в Палаті представників його підтримали 417 конгресменів. Видання пише, що це рідкісний і переконливий вияв двопартійної підтримки.

Також The Washington Post прогнозує, що Палата представників та Сенат можуть ухвалити рішення про затвердження додаткової допомоги Україні у розмірі щонайменше $33 млрд вже найближчими тижнями.

У CNN нагадали, що під час публічного підписання документа Джо Байден сам наголосив на символічності дати. Крім того, телеканал нагадав, що автори закону про ленд-ліз вважають його сигналом європейським та іншим союзникам США.

– Цей закон дозволить нам своєчасно надавати Україні необхідне обладнання для захисту від агресії Путіна. Він також є чітким сигналом нашим союзникам по НАТО, що їм потрібно ще більше наростити зусилля в той момент, коли ми сподіваємося знайти можливості зробити так, щоб Україна досягла успіху в цій військовій операції, розв’язаній Путіним, — наводить CNN слова сенатора-демократа Бена Кардіна.

Читайте
Сприяла перемозі над Гітлером: що таке програма ленд-лізу та як вона допоможе Україні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка