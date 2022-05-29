Україна отримає від Німеччини €1 млрд грантової підтримки – посол
Німеччина надасть Україні €1 млрд допомоги. Про це йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні у мікроблозі Twitter.
— Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (€1 млрд) допомоги Україні з боку Німеччини.
Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн, – наголосила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
Уряд Німеччини за останні дев’ять тижнів звів військову підтримку України до мінімуму. Зокрема, Німеччина не постачала навіть жодного гідного уваги легкого озброєння з кінця березня.
В середині травня німці поставили 3 тис. протитанкових мін і ще 1,6 тис. спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.
Водночас віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заперечив інформацію, що його країна дуже стримано допомагає Україні. Він анонсував, що незабаром Україна отримає Panzerhaubitze 2000. А саме зараз українських солдатів навчають ними користуватися.
Джерело: Anka Feldhusen
Фото: Anka Feldhusen