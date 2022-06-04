Червень, 04 в 17:58

Європейський Союз уже працює над сьомим пакетом санкцій проти країни-агресора Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це поінформував в інтерв’ю польській агенції PAP заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

Так, на запитання, чи в ЄС вже розпочато роботу над наступним пакетом антиросійських санкцій, він відповів: Так, звичайно.

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Яблонський наголосив, що обмежувальні заходи проти РФ повинні бути ще жорсткішими.

– Санкції повинні бути ще жорсткішими: в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю передусім про Газпромбанк. Також необхідне ембарго на технології, які РФ ще може постачати та використовувати у своїй промисловості, – пояснив він.

Яблонський зазначив, що, крім формальних санкцій, потрібно конфіскувати, а не просто заморозити російські активи на території Європі.

– Роботи з цього питання вже ведуться, – запевнив заступник міністра.

За його словами, “шанси на нові санкції є високими”.

Коментуючи шостий пакет антиросійських санкцій, Яблонський повідомив, що він не є достатнім, але водночас обмежить можливості Кремля фінансувати війну проти України.

– Це неідеальний пакет – є певні винятки… Завжди є якісь компроміси, але ми колосально просунулися вперед, – заявив заступник голови МЗС Польщі.

Яблонський пояснив, що найважливішим елементом шостого пакету санкцій є нафтове ембарго. За його словами, ще три місяці тому такий крок Євросоюзу вважався нереальним.

Заступник міністра також зазначив, що в Кремля все ще є ресурси для фінансування війни, а тому потрібно відрізати РФ від джерел отримання коштів.

– Ми повинні конфіскувати все майно, всі активи, які зараз заморожуємо. І не лише для того, щоб РФ їх не повернула, але й для того, щоб їх можна було використати для підтримки України в обороні та відновленні, – повідомив Яблонський.

Як відомо, 3 червня Рада ЄС офіційно затвердила та запровадила шостий пакет економічних і персональних санкцій проти Росії. До нього увійшло нафтове ембарго, відключення ще кількох банків від платіжної системи SWIFT (зокрема Сбербанка), призупинення мовлення ще трьох російських державних телеканалів.

Крім того, запроваджені персональні санкції проти російських військовослужбовців, причетних до звірств у Бучі та інших містах України, проти дружини та дітей рупора Кремля Дмитра Пєскова, коханки Володимира Путіна Аліни Кабаєвої та інших осіб. Загалом до списку потрапили 65 фізичних осіб та 18 організацій.

Водночас на вимогу Угорщини з санкційного списку був виключений патріарх РПЦ Кирило.

Як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ обовʼязково буде, але швидше за все без газового ембарго.

Джерело: PAP