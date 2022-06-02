Червень, 02 в 16:39

Представники країн-членів Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За його даними, з санкційного списку виключили патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила, на чому наполягала Угорщина.

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– Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії схвалили посли ЄС. Патріарха Кирила виключено. Має бути опубліковано (рішення про шостий пакет санкцій, – Ред.) в офіційному журналі ЄС завтра, – йдеться у повідомленні Йозвяка.

the EU’s 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 2, 2022

Про те, що посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій, повідомляє й агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на дипломатичне джерело.

– Рішення ухвалене офіційно. Патріарха Кирила зі списку все-таки виключено, – йдеться в повідомленні.

Далі рішення ЄС щодо нового пакету санкцій має бути опубліковане в Офіційному журналі. Очікується, що це відбудеться в п’ятницю, 3 червня.

Як відомо, наприкінці травня лідери країн-членів Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії через її повномасштабну агресію проти України. Він, зокрема, передбачає часткову заборону імпорту нафти з РФ (йдеться про понад 2/3 імпорту) та відключення Сбербанку від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Йдеться про припинення морського імпорту нафти до початку наступного року. Нафту трубопроводом Дружба продовжать отримувати лише окремі держави-члени ЄС, які не можуть від неї одразу відмовитися (Угорщина, Словаччина, Чехія). Водночас Євросоюз планує заборонити страхування кораблів, які транспортують російську нафту.

Крім того, на території Євросоюзу заборонять ще трьох російських державних мовників. Також будуть застосовані санкції до осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Окрім санкцій, Євросоюз погодив виділення Україні ще €9 млрд макрофінансової допомоги.

Напередодні з’явилася інформація, що Угорщина вимагає виключити главу РПЦ патріарха Кирила із нового списку санкцій. Через це посли країн-членів Євросоюзу не змогли затвердити шостий санкційний пакет 1 червня і перенесли засідання на четвер, 2 червня.

Схоже, що сьогодні вони вирішили піти на поступки Угорщині та тим самим розблокувати запровадження нових санкцій проти РФ.