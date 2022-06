Представники країн-членів Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За його даними, з санкційного списку виключили патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила, на чому наполягала Угорщина.

the EU’s 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 2, 2022