Червень, 09 в 20:00

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн підтримав експропріацію активів російських олігархів та подальше їх використання для післявоєнного відновлення України.

Про це він заявив у Люксембурзі в кулуарах зустрічі міністрів юстиції країн Євросоюзу. За словами Бушманна, потрібно розрізняти державні та приватні активи.

Очільник німецького Мін’юсту уточнив, що у випадку приватних активів можливе їх вилучення. Водночас необхідною умовою для цього є доказ у суді причетності підозрюваних до воєнних злочинів чи незаконних військових дій в Україні.

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Бушманн наголосив, що саме Росія несе відповідальність за величезні збитки, завдані Україні під час повномасштабної війни. Він додав, що післявоєнне відновлення нашої держави вимагатиме величезних коштів.

– Україна не зможе зробити це самотужки. Тому нам потрібно обговорити, як залучити до цього Росію, – зазначив Бушманн.

Минулого місяця Єврокомісія запропонувала кваліфікувати обхід санкцій та спроби приховати активи як кримінальний злочин у всіх державах-членах Європейського Союзу. Згідно з пропозицією, в таких випадках може бути застосована процедура експропріації активів щодо російських олігархів.

Як зазначив у кулуарах зустрічі в Люксембурзі єврокомісар юстиції та верховенства права Дідьє Рейндерс, Єврокомісія планує швидко експропріювати майно російських олігархів та використати їхні активи для відновлення України. Рейндерс запевнив, що бачить “майже одностайність” країн-членів ЄС у цьому питанні.

Загалом Євросоюз заморозив активи 1 158 осіб і 98 організацій у рамках шести пакетів санкцій проти Росії.

У травні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив думку, що в ЄС потрібно розглянути питання про вилучення заморожених валютних резервів Центробанку РФ та передання їх на післявоєнне відновлення України.

Згодом у західних ЗМІ з’явилася інформація, що Євросоюз планує розглянути можливість використання для відновлення України доходів від заморожених активів російських олігархів, які підпали під санкції ЄС.

У Міністерстві фінансів Німеччини, своєю чергою, запевняли, що Берлін готовий обговорювати конфіскацію активів Росії на користь України.

Джерело: ZDF, Bild