У Німеччині підтримали ідею вилучення активів олігархів РФ для відновлення України
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн підтримав експропріацію активів російських олігархів та подальше їх використання для післявоєнного відновлення України.
Про це він заявив у Люксембурзі в кулуарах зустрічі міністрів юстиції країн Євросоюзу. За словами Бушманна, потрібно розрізняти державні та приватні активи.
Очільник німецького Мін’юсту уточнив, що у випадку приватних активів можливе їх вилучення. Водночас необхідною умовою для цього є доказ у суді причетності підозрюваних до воєнних злочинів чи незаконних військових дій в Україні.
Бушманн наголосив, що саме Росія несе відповідальність за величезні збитки, завдані Україні під час повномасштабної війни. Він додав, що післявоєнне відновлення нашої держави вимагатиме величезних коштів.
– Україна не зможе зробити це самотужки. Тому нам потрібно обговорити, як залучити до цього Росію, – зазначив Бушманн.
Минулого місяця Єврокомісія запропонувала кваліфікувати обхід санкцій та спроби приховати активи як кримінальний злочин у всіх державах-членах Європейського Союзу. Згідно з пропозицією, в таких випадках може бути застосована процедура експропріації активів щодо російських олігархів.
Як зазначив у кулуарах зустрічі в Люксембурзі єврокомісар юстиції та верховенства права Дідьє Рейндерс, Єврокомісія планує швидко експропріювати майно російських олігархів та використати їхні активи для відновлення України. Рейндерс запевнив, що бачить “майже одностайність” країн-членів ЄС у цьому питанні.
Загалом Євросоюз заморозив активи 1 158 осіб і 98 організацій у рамках шести пакетів санкцій проти Росії.
У травні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив думку, що в ЄС потрібно розглянути питання про вилучення заморожених валютних резервів Центробанку РФ та передання їх на післявоєнне відновлення України.
Згодом у західних ЗМІ з’явилася інформація, що Євросоюз планує розглянути можливість використання для відновлення України доходів від заморожених активів російських олігархів, які підпали під санкції ЄС.
У Міністерстві фінансів Німеччини, своєю чергою, запевняли, що Берлін готовий обговорювати конфіскацію активів Росії на користь України.