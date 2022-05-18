ЄС планує направити заморожені активи Росії на відновлення України – Bloomberg

Травень, 18 в 7:14

ЄС планує розглянути можливість використання доходів від заморожених активів російських олігархів, що підпали під його санкції, для відновлення України. Також планується ініціювати випуск боргових зобов’язань для цих же цілей.

Про це повідомляє Bloomberg.

У середу Єврокомісія виступить з пропозицією про направлення грантів, що надходять від держав-членів спільноти і третіх країн, на підтримку України.

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Єврокомісія в координації з союзниками та міжнародними організаціями запропонує пакет допомоги для покриття протягом трьох наступних місяців фінансового дефіциту України розміром 15 млрд доларів.

Джерела Bloomberg повідомляють, що Єврокомісія запропонує Києву від 7 млрд до 9 млрд євро у вигляді позик для фінансування термінових урядових витрат. Згідно з проєктом пропозиції, держави-члени Євросоюзу запропонують нові гарантії, які дозволять надавати довгострокові позики, а гранти з бюджету спільноти спрямовуватимуть на субсидування виплати відсотків.