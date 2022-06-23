Червень, 22 в 21:45

Американська дослідницька компанія Pew Research Center провела опитування мешканців 18 країн про їхнє ставлення до Росії, США та НАТО після початку війни.

В соціологічному дослідженні взяли участь мешканці декілька країн Європи, Північної Америки, а також Австралії, Південної Кореї, Японії, Малайзії, Сінгапуру та Ізраїлю.

Дослідників насамперед цікавило ставлення до США, його керівництва та американської політики, проте питання також стосувалися Росії та її президента та НАТО.

Зараз дивляться

Як випливає з дослідження, 90% респондентів заявили, що не підтримують дії російського президента Володимира Путіна. Водночас американський лідер Джо Байден одержав 49% негативних оцінок.

Дослідники зазначають, що одним із питань, що призвели до зниження рейтингу президента Байдена, може бути головне зовнішньополітичне питання літа 2021 року: виведення військ США з Афганістану після двох десятиліть військової присутності у цій країні.

– Поточне опитування показує, що загалом опитані вважають виведення військ з Афганістану правильним рішенням, але виведення військ було погано реалізовано. І довіра до Байдена помітно знизилася серед тих, хто каже, що виведення військ було здійснено погано, – йдеться у повідомленні.

При цьому 85% учасників опитування заявили про негативне ставлення до Росії. Щодо США та НАТО негативну оцінку дали 35% та 26% респондентів відповідно.

Зазначається, що рейтинг схвалення Росії і так був низьким, але після війни опустився в деяких країнах ще на 10%.

– Ставлення до НАТО, навпаки, в основному позитивне, а рейтинги альянсу покращилися в кількох країнах з минулого року, включаючи Німеччину та США, а також Швецію, яка не є членом НАТО. Ставлення шведів до НАТО ставало дедалі позитивнішим протягом усього періоду проведення опитування, – йдеться у дослідженні.

Дослідники вказують, що медіана впевненості в тому, що Володимир Путін правильно поводиться у світових справах, становить лише 9%, причому його і так низький рейтинг за останній рік знизився в усіх країнах, де є дані про тенденції.

Джерело: Pew Research Center