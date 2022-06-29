Німеччина та Нідерланди відправлять Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000
Німеччина та Нідерланди хочуть поставити Україні додатково шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.
Про це повідомляє видання Spiegel.
Так, про додаткові поставки для України в кулуарах саміту НАТО в Мадриді заявили міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та її колега з Нідерландів Касья Оллонгрен.
– Федеральний уряд вирішив, що ми можемо передати Україні ще три самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, – заявила Ламбрехт.
Обидва міністри оборони заявили, що раніше Україна запросила додаткові постачання Німеччині та Нідерландам.
Нагадаємо, що Німеччина виділяє для України грантове фінансування в розмірі €1 млрд. Уряди держав уже підписали відповідну угоду.
Німецький уряд також вперше опублікував список озброєння, яке Берлін планує передати Україні. Йдеться про САУ Gepard, бронетранспортери М113, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM, артилерійські снаряди тощо.
Нещодавно Україна отримала від Німеччини перші гаубиці Panzerhaubitze 2000.