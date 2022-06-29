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Німеччина та Нідерланди відправлять Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Panzerhaubitze 2000
Фото: Depositphotos

Німеччина та Нідерланди хочуть поставити Україні додатково шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Так, про додаткові поставки для України в кулуарах саміту НАТО в Мадриді заявили міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та її колега з Нідерландів Касья Оллонгрен.

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– Федеральний уряд вирішив, що ми можемо передати Україні ще три самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, – заявила Ламбрехт.

Обидва міністри оборони заявили, що раніше Україна запросила додаткові постачання Німеччині та Нідерландам.

Нагадаємо, що Німеччина виділяє для України грантове фінансування в розмірі €1 млрд. Уряди держав уже підписали відповідну угоду.

Німецький уряд також вперше опублікував список озброєння, яке Берлін планує передати Україні. Йдеться про САУ Gepard, бронетранспортери М113, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM, артилерійські снаряди тощо.

Нещодавно Україна отримала від Німеччини перші гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Джерело: Spiegel
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