Червень, 11 в 19:09

Вже восени цього року України повинна отримати від Німеччини надсучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю посол України у Німеччині Андрій Мельник. За його словами, перші кошти із €1 млрд, закладеного в бюджеті німецького Міноборони на допомогу нашій державі, будуть витрачені саме на IRIS-T.

– Щодо ППО — система IRIS-T — єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми по ньому працювали з перших днів війни. Ця система є найкрутішою в світі. Її можна порівняти з американським Patriot. Це німецький продукт. У Бундесверу цих систем немає. Їх мають Швеція, Єгипет, – зазначив Мельник.

Посол пояснив, що ця система ППО зараз перебуває на етапі виготовлення, тому Берлін не може її передати в більш короткі терміни. Мельник нагадав, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив рішення про передачу Україні систем IRIS-T.

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Посол уточнив, що їх поставка в нашу державу очікується у жовтні цього року.

– Це буде закупівля у німецького виробника потрібної нам зброї, параметри якої ми визначили. Виробництво завершиться наприкінці літа. Потім — навчання. Поставка — в жовтні. Прорив у тому, що це перша зброя не старого зразка, а найновіша, – наголосив Мельник.

За його словами, системи ППО IRIS-T здатні захистити територію “розміром приблизно з Київ” (йдеться про коло діаметром 40 км”.

– Протягом 3−4 років Україна зможе захистити міста і найважливіші об’єкти – додав посол.

ППО IRIS-T – це ракета малої дальності, оснащена інфрачервоною голівкою самонаведення. Дальність пуску IRIS-T становить приблизно 25 км. Дальність стрільби зенітної IRIS-T середньої дальності збільшено до 40 км.

Варто зазначити, що в червні Україна може отримати від Німеччини самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze 2000. А в липні-серпні надійдуть німецькі зенітні самохідні установки Gepard.