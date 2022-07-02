Липень, 02 в 20:07

В Узбекистані в автономному регіоні Каракалпакстан тисячі мешканців вийшли на масові протести проти зміни Конституції. Протести призвели до сутичок та затримань мітингувальників.

Факти ICTV зібрали інформацію про події в Узбекистані.

У Конституції Узбекистану в статті 74 йдеться, що Республіка Каракалпакстан має право виходу зі складу Узбекистану на підставі загального референдуму народу Каракалпакстану.

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Крім того, територія та кордони Республіки Каракалпакстан не можуть бути змінені без її згоди. Республіка Каракалпакстан самостійно визначає свій адміністративно-територіальний устрій.

Саме ці пункти із нової редакції Конституції вилучили, що викликало обурення мешканців регіону.

Новою Конституцією президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв хоче “обнулити” терміни правління, адже він перебуває при владі з 2016 року, а також виключити автономний статус Каракалпакстану та його право на вихід.

Початок мітингів

Мітингувальники вийшли на протести у столиці автономії – місті Нукус. Також на вулиці вивели правоохоронців, щоби не допустити заворушень. У МВС Узбекистану назвали мітинг незаконним.

– 1 липня, починаючи приблизно з 15.00 години деякі громадяни Каракалпакстану, внаслідок неправильного тлумачення конституційних реформ, що проводяться в республіці, незаплановано влаштували ходу містом Нукус, після чого зібралися на території центрального дехканського ринку та організували незаконну демонстрацію, – йдеться в повідомленні.

Того ж дня президент Узбекистану прибув до Нукуса.

Оскільки процес обговорення змін і доповнень до Конституції ще триває, президент заявив про необхідність збереження чинних редакцій статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституції Узбекистану.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці Каракалпакстану затримали групу організаторів заворушень, яких звинувачують начебто у спробі захоплення органів влади автономного регіону.

Сутички правоохоронців та мітингувальників

За даними Telegram-каналу Ateo Breaking, співробітники загону особливого призначення МВС використали спецзасоби проти мітингувальників.

– Співробітники силових структур почали кидати димові шашки. Дехто з протестувальників ловив шашки і кидав їх назад у співробітників, — йдеться у повідомленні.

Одна зі світло-шумових шашок потрапила в голову протестувальника. За деякими даними, чоловік загинув. Також повідомляється, що правоохоронці використали проти мітингувальників гумові кулі – двом людям потрапили у ноги. А ще протест намагалися розігнати сльозогінним газом та водометами.

Крім того, у соцмережах кажуть, що у регіоні спостерігаються перебої з інтернетом.

Довідка:

Кара-Калпакська автономна область була утворена у 1924 році. До 1930 року автономія перебувала у складі Казахської РСР. В 1936 Кара-Калпакська АРСР була включена до складу Узбецької РСР.

14 грудня 1990 року парламент Каракалпакстану у складі Узбецької РСР ухвалив декларацію про державний суверенітет. Але уряд Узбекистану 1993 року підписав із Каракалпакстаном договір терміном на 20 років про входження Республіки Каракалпакстан до складу Узбекистану.

У угоді описується право виходу автономної республіки зі складу Узбекистану у вигляді референдуму. Але після закінчення 20-річного терміну про договір забули.

Джерело: Конституція Узбекистану, Радіо Озодлик, МВС Узбекистану