Під час масованої атаки 24 травня Росія застосувала дві балістичні ракети середньої дальності Орєшнік.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у листі до президента США Дональда Трампа та Конгресу США.

Лист Зеленського оприлюднив на платформі X журналіст Barak Ravid.

– Росія запустила балістичні ракети середньої дальності Орєшник – одна влучила в Київській області, інша, за повідомленнями, впала на тимчасово окупованій території Донецької області України, – йдеться у листі.

За словами Зеленського, під час атаки РФ також запустила 54 крилаті ракети, 30 балістичних ракет, три гіперзвукові ракети Циркон, дві ракети Кинджал та близько 600 ударних дронів.

У листі президент наголосив, що системи Patriot критично важливі для захисту України від балістичних ракет.

Зеленський додав, що Україна готова закуповувати необхідну кількість систем і ракет-перехоплювачів.

У листопаді 2024 року російська армія вже застосовувала Орєшнік для удару по Дніпру, запустивши ракету з Астраханської області.

У січні 2026 року Росія завдала ракетного удару по Львівській області, після чого офіційно визнала друге застосування Орєшніка проти України.

Сьогодні видання The Kyiv Independent із посиланням на джерела повідомило, що Зеленський надіслав листа Трампу та Конгресу США, у якому попередив про зростання дефіциту засобів ППО в Україні, зокрема систем протибалістичного захисту.

Лист був написаний на тлі посилення Росією масованих повітряних атак по Україні та публічних погроз здійснити нову хвилю далекобійних ударів по Києву.

Радник Офісу президента Сергій Литвин підтвердив журналістам автентичність документа.

