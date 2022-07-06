Сіярто пояснив, чому Угорщина не постачає зброю Україні

Липень, 06 в 13:18

Угорщина не постачає зброю Україні, як це роблять інші західні країни, щоб не наражати на небезпеку ворожих російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. За його словами, на Заході України мешкають 150 тис. угорців.

– Очевидно, що у разі постачання нами зброї вони будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців, – заявив він.

Також Петер Сіярто додав, що після цього рішення угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину.

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Крім того, він зауважив, що Угорщина зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії країни. За його словами, вона прийняла 630 тис. біженців з України.