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Сіярто пояснив, чому Угорщина не постачає зброю Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Петер Сійярто
Фото: МЗС

Угорщина не постачає зброю Україні, як це роблять інші західні країни, щоб не наражати на небезпеку ворожих російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. За його словами, на Заході України мешкають 150 тис. угорців.

– Очевидно, що у разі постачання нами зброї вони будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців, – заявив він.

Також Петер Сіярто додав, що після цього рішення угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину.

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Крім того, він зауважив, що Угорщина зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії країни. За його словами, вона прийняла 630 тис. біженців з України.

– Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіту для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати, не говорити про нас погано тільки тому, що ми вирішили не брати участі у доставці озброєння. Чому? Тому що ми є сусідніми країнами. Для нас головна мета – не бути залученими до цієї війни будь-яким чином, – пояснив він.

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Джерело: CNN
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