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Всі ми з сумом сприйняли цю новину: Зеленський поговорив з Джонсоном після відставки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Всі ми з сумом сприйняли цю новину: Зеленський поговорив з Джонсоном після відставки
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поговорив з Борисом Джонсоном після оголошення про його відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Глава держави подякував Джонсону за рішучу допомогу після повномасштабного вторгнення Росії та відстоювання інтересів України на міжнародній арені.

– Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Офіс президента та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство та харизма робили її особливою, – заявив Зеленський.

Президент розповів Джонсону про перебіг ситуації на фронті. Вони обговорили поточний стан та перспективи українсько-британської співпраці.

За даними Офісу президента, окрему увагу сторони приділили питанням оборонної взаємодії та політичної підтримки України. Іншою ключовою темою перемовин стало розблокування експорту зерна з українських портів.

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Джерело: Офіс президента
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