Рада ЄС домовилася про виділення ще €500 млн на підтримку армії України

Липень, 18 в 13:58

Рада Євросоюзу досягнула політичної домовленості щодо п’ятого траншу українській армії в межах Європейського фонду миру (EPF).

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель на своїй сторінці у Twitter.

— Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей. Я вітаю політичну домовленість Ради ЄС щодо п’ятого траншу Україні в межах EPF, – написав Мішель.

Він зазначив, що загальна підтримка ЄС військовою технікою для Збройних сил України зараз становить €2,5 млрд.

Зараз дивляться

Італійське видання ANSA повідомило, що п’ятий транш допомоги українській армії в межах фонду EPF становить €500 млн.

У червні на саміті країни G7 домовилися про надання більшої військової, фінансової та політичної підтримки Україні у боротьбі проти російської агресії.

Тоді Мішель заявив, що ЄС готовий надати Україні військову допомогу на суму €2 млрд, хоча нашій країні потрібно набагато більше. Тому в ЄС прагнуть надати більше.

Джерело: Шарль Мішель, ANSA