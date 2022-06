На саміті країни Великої сімки (G7) домовилися про надання більшої військової, фінансової та політичної підтримки Україні у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, країни Європейського Союзу також віддані підтримці відновлення України.

Глава Європейської ради заявив, що ЄС готовий надати Україні військову допомогу на суму €2 млрд, хоча нашій країні потрібно набагато більше. Тому в ЄС прагнуть надати більше.

At #G7, we announced that we are committed to providing more military support, more financial means, and more political support.

We are also committed to supporting Ukraine’s reconstruction.@G7 pic.twitter.com/gWIxRyFHRO

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 26, 2022