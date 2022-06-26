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ЄС готовий надати Україні €2 млрд військової допомоги – Мішель

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Шарль Мішель
Фото: Getty Images

На саміті країни Великої сімки (G7) домовилися про надання більшої військової, фінансової та політичної підтримки Україні у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, країни Європейського Союзу також віддані підтримці відновлення України.

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– Ми всі переслідуємо ті самі цілі: перекрити кисень російській військовій машині, дбаючи про нашу економіку. ЄС підтримуватиме Україну протягом тривалого часу, – зазначив Шарль Мішель.

Глава Європейської ради заявив, що ЄС готовий надати Україні військову допомогу на суму €2 млрд, хоча нашій країні потрібно набагато більше. Тому в ЄС прагнуть надати більше.

Нагадаємо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до союзників України, лідерів країн Великої сімки (G7) з вимогою посилити санкції проти Росії, а конфісковані у РФ гроші передати на відбудову нашої держави.

За його словами, Європі варто припинити закуповувати російські газ та нафту. А ще необхідне посилення енергетичних санкцій, щоб знизити експортний прибуток Росії.

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