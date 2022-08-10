Серпень, 09 в 21:35

На ринку Європи спостерігається зниження цін на природний газ на тлі накопичення блакитного палива в газосховищах.

Як інформує агентство Bloomberg, ціни досягли двотижневого мінімуму через зростання запасів.

Зокрема, у вівторок, 9 серпня, ціновий бенчмарк газу (“еталонний” індекс природного газу на фінансових ринках) знизився щонайменше на 2,5%, до найнижчого рівня за більш ніж тиждень. До кінця торгів газові ф’ючерси все ж підросли, і рівень падіння цін скоротився.

Зараз дивляться

У газовому хабі TTF (Нідерланди) ціни сьогодні впали більш ніж на 2,8%.

Газосховища в Європі зараз заповнені на 72% у порівнянні з середнім показником за попередні п’ять років, який становив 70%. Тобто запаси блакитного палива перевищили сезонну норму.

Європа поспішає поповнити свої запаси газу перед зимовим сезоном, щоб впоратися з ризиками, пов’язаними з можливим блокуванням поставок Росією. Для досягнення цієї мети європейські країни імпортували набагато більше зрідженого газу, ніж зазвичай.

Як відомо, Москва вже скоротила газопостачання до Євросоюзу через трубопровід Північний потік-1 до 20% від його пропускної здатності, що спровокувало енергетичну кризу. При цьому РФ вдається до шантажу, стверджуючи, що причини скорочення поставок – неможливість повернути відремонтовану турбіну Siemens для ПП-1 через західні санкції.

Попри накопичення блакитного палива в європейських газосховищах, ризики все одно залишаються.

Журналісти Bloomberg із посиланням на обізнані джерела інформують, що Велика Британії взимку може зіткнутися з нестачею електроенергії через такі чинники, як холодна погода та дефіцит газу.

А Німеччині, за оцінкою експертів, потрібно скоротити споживання газу на 20%, щоб впоратися з цим і наступним опалювальним сезоном.

Як відомо, країни Європейського Союзу погодили екстрений план скорочення споживання газу на 15% з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року. Він повинен пом’якшити наслідки можливого припинення імпорту блакитного палива з РФ. Йдеться про зменшення попиту на газ на 15% порівняно з середнім споживанням членів ЄС за останні п’ять років.