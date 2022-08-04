Газпром стверджує, що не зможе повернути до РФ турбіну через західні санкції
Російська газова компанія Газпром стверджує, що через санкції не може отримати відремонтовану турбіну Siemens для компресорної станції газопроводу Північний потік-1.
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Газпрому.
– Санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність наявної ситуації чинним контрактним зобов’язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на КС Портова неможливим, – йдеться у повідомленні компанії.
Заява Газпрому була зроблена через кілька годин після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав на завод Siemens Energy у німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур та оглянув турбіну Siemens для Північного потоку — 1, яку Канада на прохання Німеччини погодилася повернути до Росії після ремонту, попри санкційний режим.
– Відремонтована турбіна на місці і готова до роботи будь-якої миті. Тож технічних причин для скорочення постачання газу немає, сказав канцлер ФРН.
Перед цим, у червні, російський газовий монополіст скоротив потужність трубопроводу Північний потік – 1 до 40% від звичайного рівня. Причиною тоді Газпром назвав відсутність турбіни, яку Канада не передала після ремонту. Але вже 10 липня Канада все ж вирішила передати турбіну до Німеччини. Тоді дії Оттави засудив президент України Володимир Зеленський, оскільки вони відверто порушують санкційний режим.
В Євросоюзі вже лунали припущення, що Газпром намагається тиснути на Європу, через наявність санкцій, запроваджених проти держави-агресора РФ.
25 липня російська корпорація анонсувала зупинку експлуатації ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції Портова, через що добова продуктивність впаде вдвічі – приблизно до 33 млн куб. м. Це близько 20% пропускної здатності трубопроводу. Прокачування палива через газопровід Північного потоку-1 скоротиться до 1/5 від загальної потужності.
Джерело: Газпром