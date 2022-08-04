Серпень, 04 в 1:47

Російська газова компанія Газпром стверджує, що через санкції не може отримати відремонтовану турбіну Siemens для компресорної станції газопроводу Північний потік-1.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Газпрому.

– Санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність наявної ситуації чинним контрактним зобов’язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на КС Портова неможливим, – йдеться у повідомленні компанії.

Заява Газпрому була зроблена через кілька годин після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав на завод Siemens Energy у німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур та оглянув турбіну Siemens для Північного потоку — 1, яку Канада на прохання Німеччини погодилася повернути до Росії після ремонту, попри санкційний режим.

Зараз дивляться

– Відремонтована турбіна на місці і готова до роботи будь-якої миті. Тож технічних причин для скорочення постачання газу немає, сказав канцлер ФРН.

Перед цим, у червні, російський газовий монополіст скоротив потужність трубопроводу Північний потік – 1 до 40% від звичайного рівня. Причиною тоді Газпром назвав відсутність турбіни, яку Канада не передала після ремонту. Але вже 10 липня Канада все ж вирішила передати турбіну до Німеччини. Тоді дії Оттави засудив президент України Володимир Зеленський, оскільки вони відверто порушують санкційний режим.

В Євросоюзі вже лунали припущення, що Газпром намагається тиснути на Європу, через наявність санкцій, запроваджених проти держави-агресора РФ.

25 липня російська корпорація анонсувала зупинку експлуатації ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції Портова, через що добова продуктивність впаде вдвічі – приблизно до 33 млн куб. м. Це близько 20% пропускної здатності трубопроводу. Прокачування палива через газопровід Північного потоку-1 скоротиться до 1/5 від загальної потужності.

Джерело: Газпром