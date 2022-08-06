Серпень, 05 в 21:16

Рада Європейського Союзу затвердила постанову про добровільне зниження попиту на газ в ЄС на 15% цієї зими.

Про це йдеться у комюніке Ради ЄС.

– Щоб підвищити безпеку енергопостачання ЄС, сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Рішення передбачає можливість для Ради ЄС ініціювати “попередження Союзу” про безпеку постачання, і в цьому випадку скорочення попиту на газ стане обов’язковим, – йдеться у повідомленні.

Метою скорочення попиту на газ у відомстві назвали заощадження блакитного палива цієї зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв з постачанням російського газу, який Кремль використовує як зброю.

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Країни Євросоюзу погодилися зменшити попит на газ на 15% у порівнянні із середнім споживанням за останні п’ять років у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року. Заходи для цього кожна держава ЄС обиратиме на власний вибір.

Водночас у ЄС встановили винятки та можливості для застосування часткового або повного відступу від мети обов’язкового скорочення попиту на газ, щоб відповідати конкретним ситуаціям держав-членів та гарантувати, що скорочення було ефективним.

– Рішення було офіційно ухвалено за письмовою процедурою. Ухвалення послідувало за політичною угодою, досягнутою міністрами на екстреній енергетичній раді 26 липня. Тепер постанова буде опублікована в Офіційному журналі та набуде чинності наступного дня, – зазначили у Раді ЄС.