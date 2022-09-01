Вересень, 01 в 20:05

Федеральний уряд Німеччини відхилив нові вимоги Варшави щодо репарацій через збитки, яких зазнала Польща з боку нацистського Третього Рейху у Другій світовій війні. Про це повідомляє німецьке радіо Deutschlandfunk.

Речник МЗС Німеччини заявив у Берліні, що позиція Німеччини про те, що питання репарацій закрито, не змінилася.

Там заявили, що Польща вже відмовлялася від подальшої компенсації у 1953 році, і підтверджувала це кілька разів.

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Прессекретар наголосив, що Німеччина несе політичну та моральну відповідальність за Другу світову війну.

1 вересня у Варшаві парламентська комісія представила експертний звіт, у якому збитки, завдані нацистською Німеччиною під час війни Польщі, оцінили у майже $1,3 трлн.

Лідер правлячої партії Право і Справедливість Ярослав Качинський заявив, що Польща офіційно звернеться до Німеччини з вимогою про виплату воєнних репарацій за завдану країні шкоду під час Другої світової війни.

За словами Качинського, він очікує негативної реакції з боку офіційного Берліна на це рішення, але додав, що за такі справи часом треба боротися багато років.

Джерело: Deutschlandfunk